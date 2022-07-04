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Загарбники створили "уряд" на Херсонщині
Російські окупанти створили у Херсонській області так званий "уряд", повідомляє як ряд пропагандистських ЗМІ РФ, так і незаконна адміністрація регіону. Сталося це опісля приїзду в регіон першого заступника керівника адміністрації президента РФ Кірієнка.
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На даний момент відомо, що до новоутвореної загарбниками структури увійшло четверо:
- Сергій Єлісєєв – очільник "уряду", який до цього обіймав посаду першого заступника голови уряду в Калінінградській області РФ;
- Олексій Ковальов – заступник "прем’єра", віцепрем'єр із сільського господарства, нардеп-колаборант від "Слуги народу" Олексій Ковальов;
- Володимир Беспалов – ще один заступник "прем’єра" теж з Калінінградської області;
- Михайло Родіков – "міністр" освіти і науки Херсонської області, заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області.
Нагадаємо, пріоритетною метою політики Росії на зайнятих територіях Херсонської області є пошук конституційного рішення для окупації. Тому країна-агресор РФ може підтасувати результати псевдореферендуму у спробі узаконити контроль над регіоном.