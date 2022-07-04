Загарбники створили "уряд" на Херсонщині

Російські окупанти створили у Херсонській області так званий "уряд", повідомляє як ряд пропагандистських ЗМІ РФ, так і незаконна адміністрація регіону. Сталося це опісля приїзду в регіон першого заступника керівника адміністрації президента РФ Кірієнка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На даний момент відомо, що до новоутвореної загарбниками структури увійшло четверо:

Сергій Єлісєєв – очільник "уряду", який до цього обіймав посаду першого заступника голови уряду в Калінінградській області РФ;

Олексій Ковальов – заступник "прем’єра", віцепрем'єр із сільського господарства, нардеп-колаборант від "Слуги народу" Олексій Ковальов;

Володимир Беспалов – ще один заступник "прем’єра" теж з Калінінградської області;

Михайло Родіков – "міністр" освіти і науки Херсонської області, заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області.

Нагадаємо, пріоритетною метою політики Росії на зайнятих територіях Херсонської області є пошук конституційного рішення для окупації. Тому країна-агресор РФ може підтасувати результати псевдореферендуму у спробі узаконити контроль над регіоном.