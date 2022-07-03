Підтасують результати референдуму: Росія хоче узаконити окупацію Херсонської області, - британська розвідка

Пріоритетною метою політики Росії на зайнятих територіях Херсонської області є пошук конституційного рішення для окупації. Тому країна-агресор РФ може підтасувати результати псевдореферендуму у спробі узаконити контроль над регіоном.

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Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

У відомстві заявили, що пріоритетною метою політики Росії є пошук конституційного рішення для окупації.

Зазначається, що окупаційна влада заявила, що проведе референдум про приєднання Херсонської області до РФ до осені 2022 року.

"Цілком можливо, що Росія буде готова підтасувати результати голосування, щоб досягти прийнятного результату", - зазначає британська розвідка.

У відомстві припустили, що арешт обраного мера Херсона, який відбувся 28 червня, є спробою придушити опір окупації.

"Однак на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір. Херсонська область є регіоном, який найповніше зазнав нової російської окупації з лютого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня провести так званий "референдум" про приєднання Донецької області до країни-агресора Росії.