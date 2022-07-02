На півдні України наростає партизанський рух: Росії все важче на окупованих територіях

Три замахи на проросійських чиновників у Херсонській області за останні два тижні свідчать про зростаючий рух опору проросійській владі, яка окупувала частину півдня України.

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Про це повідомляє CNN.

Кремль "зіштовхується зі зростаючою активністю партизанів на півдні України", заявила Авріл Хейнс, директор національної розвідки.

У США вважають, що у Росії недостатньо сил у Херсоні для ефективної окупації та контролю над регіоном, особливо після виведення сил з цього району для бойових дій на сході Донбасу. Один офіційний представник США повідомив CNN, що цей крок міг надати українським партизанам можливість атакувати місцевих російських чиновників.

Україна також провела обмежені контратаки під Херсоном, що посилило навантаження на російські сили.

Цей регіон має вирішальне значення для утримання Росією українського узбережжя Чорного моря та контролює доступ до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ перебуває в Херсоні чи поруч із ним, але для окупації вороже настроєного місцевого населення потрібно набагато більше солдатів, зазначає видання.

Також CNN нагадує, що в Херсоні було підірвано автомобіль нардепа Олексія Ковальова, а 24 червня було вбито проросійського чиновника, який займається управлінням молоді та спорту Херсонської області Дмитра Савлученко.

У вівторок у Херсоні було підпалено машину третього проросійського чиновника, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС, проте чиновник не постраждав. Незрозуміло, хто вчинив напади.

"За словами офіційних осіб, схоже, що немає центрального командування, яке керує організованим опором, але атаки почастішали, особливо в Херсонській області, яку Росія окупувала у березні на початку свого вторгнення", - пише CNN.

Видання зазначає, що у довгостроковій перспективі, за оцінкою США, Росія зрештою зіткнеться з контрповстанськими діями місцевого українського населення.

"Я думаю, що Росія зіткнеться з серйозними проблемами у спробах встановити якусь стабільну адміністрацію в цих регіонах, тому що ймовірних колабораціоністів - більш відомих - буде вбито, а інші житимуть в страху", - сказав Майкл Кофман, директор з досліджень Росії у Центрі військово-морського аналізу.

Незважаючи на зусилля Росії щодо ліквідації української історії та етнічності у Херсоні та інших окупованих територіях, українське населення демонструє готовність до опору.

"Окупанти та місцеві колабораціоністи роблять все гучніші заяви про приєднання Херсонської області до Росії, - заявив минулого тижня український чиновник, - але з кожним днем ​​у місті з'являється все більше і більше українських прапорів і написів".

За словами високопосадовця НАТО, спроби насильно стерти українську культуру та встановити російську гегемонію в деяких випадках призводили до зворотного ефекту.

"Надходили повідомлення про замахи на деяких зрадників, яких призначили губернаторами, мерами. Це майже напевно відлякало прихильників Росії, або росіян, або будь-кого, кого вони збираються привести туди, щоб зайняти ці пости", - сказав представник НАТО.

"Росія вважала, що її сили будуть зустрінуті з розкритими обіймами і вони швидко зламають будь-який опір, помилкові фантазії швидко розвалилися, але мало що змінили у розрахунках президента Росії Володимира Путіна", - зазначає видання.

"Вони передбачали це. Тому вони організували фільтраційні табори та виселили більшу частину населення з окупованих територій", - сказав Кофман.

Нагадаємо, 28 червня російські військові викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області.