Российские оккупанты удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области

Вытащить из плена удалось более 200 украинцев.

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Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал в интервью изданию "Укринформ", что в Херсонской области похищают мирных жителей - судьба многих людей до сих пор неизвестна.

"По данным правозащитников, сейчас это около 600 человек. Прежде всего, бывшие участники АТО, представители местного самоуправления и государственных органов власти. В частности, оккупанты до сих пор удерживают несколько наших поселковых голов. Сейчас они также начали заниматься бывшими полицейскими, заставляя их перейти на свою сторону. ", – говорит он.

Также есть категория людей, которые были в плену, но уже освобождены – извлечено из застенок более 200 человек.

"Мы привлекаем все возможности для этого, в том числе международные. Например, чтобы уволить директора Херсонского театра, который также является главой Евразийской театральной ассоциации, мы даже привлекали администрацию президента Турции", - добавил Самойленко.

Напомним, что в Херсонской области катастрофически не хватает медикаментов.