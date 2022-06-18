Російські окупанти утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області

Наразі витягнути із застінок вдалось понад 200 українців.

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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ", що на Херсонщині викрадають мирних мешканців – доля багатьох людей досі невідома.

"За даними правозахисників, наразі це – близько 600 людей. Передусім, колишні учасники АТО, представники місцевого самоврядування та державних органів влади. Зокрема, окупанти досі утримують кілька наших селищних голів. Зараз вони також почали займатися колишніми поліцейськими, змушуючи їх перейти на свій бік", - каже він.

Також є категорія людей, які були у полоні, але вже звільнені – витягнуто із застінок десь понад 200 людей.

"Ми залучаємо всі можливості для цього, у тому числі міжнародні. Наприклад, щоб звільнити директора Херсонського театру, який також є головою Євразійської театральної асоціації, ми навіть долучали адміністрацію президента Туреччини"- додав Самойленко.

Нагадаємо, що на Херсонщині катастрофічно не вистачає медикаментів.