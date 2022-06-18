У Херсоні підірвали авто начальника виправної колонії, який перейшов на бік росіян

У тимчасово окупованому Херсоні висадили в повітря автомобіль, в якому знаходився начальник 90-ї виправної колонії Євген Соболєв, який після повномасштабного вторгнення РФ перейшов на бік ворога. Про це повідомив колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко у своєму Facebook.

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Авто, в якому був колаборант, ймовірно, підірвали українські партизани. За інформацією Шевченка, Соболєв загинув.

При цьому росЗМІ повідомляють, що Соболєв залишився живим, але втратив ноги. За їхніми даними, його нібито "шпиталізували".

"Суспільне. Херсон" повідомляє, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живим, проте хто був за кермом (Соболєв чи хтось інший) достовірно невідомо.

Зазначимо, що у всіх тимчасово окупованих населених пунктах народний опір проти росіян. У ряді міст та сіл активізувався повноцінний партизанський рух.

Зокрема, напередодні у тимчасово захопленому Бердянську українські партизани знищили один із військових вантажів окупантів. До цього в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських військ.