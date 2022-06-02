У порту Бердянська чутно вибухи: що відбувається

В окупованому російською армією Бердянську в районі порту пролунав сильний вибух. За попередніми даними, у місті українські партизани знищили одне з військових вантажів окупантів.

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Про це повідомляє видання "Ріа-Мелітополь".

Очевидці у соцмережах повідомляють, що перший вибух вони почули о 13:20, другий через 10-15 хвилин після першого. У ряді районів міста від вибухової хвилі тремтіли вікна.

При цьому російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу повідомляють, що вибухи в порту нібито пов'язані з розмінуванням.

Зазначимо, що у Мелітополі з перших тижнів повномасштабної війни активно розвивається партизанський рух. На кінець травня місцеві жителі перейшли до ліквідації російських військових високого рангу.

Напередодні в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибух стався в районі багатоповерхівки, де мешкає колаборант Євген Балицький. Його росіяни називають "губернатором Запорізької області".