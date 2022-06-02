В порту Бердянска слышны взрывы: что происходит

В оккупированном российской армией Бердянске в районе порта раздался сильный взрыв. По предварительным данным, в городе украинские партизаны уничтожили одно из военных грузов оккупантов.

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Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь".

Очевидцы в соцсетях сообщают, что первый взрыв они услышали в 13:20, второй спустя 10-15 минут после первого. В ряде районов города от взрывной волны дрожали окна.

При этом российские СМИ со ссылкой на оккупационную "власть" сообщают, что взрывы в порту якобы "связаны с разминированием".

Отметим, что в Мелитополе с первых недель полномасштабной войны активно развивается партизанское движение. Под конец мая местные жители перешли к ликвидации российских военных высокого ранга.

Накануне в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе многоэтажки, где живет колаборант Евгений Балицкий. Его россияне называют "губернатором Запорожской области".