В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области с первых недель полномасштабной войны активно развивается партизанское движение. Под конец мая местные жители перешли к ликвидации российских военных высокого ранга.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Facebook.

"Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", — отмечают в ОВА.

Кроме того, жители временно оккупированных населенных пунктов отказываются даже контактировать с оккупантами. В ОВА рассказали, что в селе Большая Белозерка Васильевского района россияне попытались раздать гуманитарную помощь. Там от оккупантов ее взяли всего 5 человек.

Тем временем в Мелитополе военные РФ грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей.