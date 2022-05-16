Российские оккупанты грабят заводы в Мелитополе

В Мелитополе военные РФ грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

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Об этом во время национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.

"Позавчера они добрались до единого государственного предприятия, которое находится на территории Мелитополя, - это "Гидромаш". К сожалению, завод уже долгие годы не работал, но удалось сохранить всю материально-техническую базу на заводе, а это все станки, все прессы, чтобы можно было возобновить работу производства, но оккупанты начали грабить его и вывозить все", - говорит мэр.

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По его словам, примерно такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей. Предприятие с первых дней взяли под контроль русские солдаты.

"Оттуда вывезли мебель, но этот завод был знаковым тем, что работал на оборонную промышленность Украины. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы этот завод обслуживал оборонный комплекс России", - сказал мэр.

Напомним, что под Мелитополем взорван мост, по которому оккупанты завозили оружие из Крыма.