Російські окупанти грабують заводи у Мелітополі

У Мелітополі військові РФ грабують підприємства. Вони вже дісталися до заводу "Гідромаш" та Мелітопольського заводу автотракторних запчастин.

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Про це під час національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Позавчора вони добрались до єдиного державного підприємства, яке знаходиться на території Мелітополя, - це "Гідромаш". На жаль, завод вже упродовж довгих років не працював, але вдалось зберегти всю матеріально-технічну базу на заводі, а це всі верстати, всі преси, аби можна було відновити роботу виробництва, але окупанти почали розграбовувати його і вивозити все", - каже мер.

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За його словами, приблизно така ж ситуація і на заводі автотракторних запчастин. Підприємство з перших днів взяли під контроль російські солдати.

"Звідти вивезли меблі, але цей завод був знаковий тим, що працював на оборонну промисловість України. Тож вони намагаються зробити так, щоб цей завод обслуговував оборонний комплекс рф", - сказав мер.

Нагадаємо, що під Мелітополем підірвано міст, яким окупанти завозили зброю з Криму.