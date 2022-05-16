У Миколаєві прогриміли вибухи

Рано вранці 16 травня місцеві жителі Миколаєва повідомили у соцмережах, що чули вибухи у місті. Незабаром місцева влада підтвердила інформацію та закликала громадян не виходити з укриттів.

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"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтеся подалі від вікон. Залишайтеся в укриттях або дотримуйтесь правил двох стін", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що сьогодні, 16 травня, о 5:19 у місті прозвучала повітряна тривога, о 5:45 оголосили про її скасування.

Наразі влада не повідомляє про точні причини вибухів і можливі наслідки.

Нагадаємо, раніше, в ніч із 12 на 13 травня, російські військові обстріляли Миколаїв. Внаслідок удару було пошкоджено п'ять об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків. До цього, 5 травня, Миколаїв і область зазнали сильних обстрілів, кілька людей отримали поранення.