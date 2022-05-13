Обстріл у Миколаєві: росіяни пошкодили 5 об'єктів інфраструктури та понад 10 багатоповерхівок

У ніч із 12 на 13 травня російські військові обстріляли Миколаїв. Внаслідок удару пошкоджено п'ять об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхових будинків. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Відомо, що п'ять мирних жителів отримали поранення. Також під обстріл потрапили дві системи очищення води та ємності для води. У різних районах міста через обстріли з боку російської армії виникали пожежі.

Рятувальники їх оперативно ліквідували. Також на місцях працювали комунальники – роздавали людям плівку та допомагали закрити пошкоджені вікна.

"Щодо об'єктів міської інфраструктури, здебільшого пошкоджено вікна та покрівлю. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі", - додав Сєнкевич.

Раніше, 5 травня, Миколаїв та область зазнали сильних обстрілів, кілька людей отримали поранення. До цього, 4 травня, мешканці Миколаєва та Одеси чули вибухи. Мер Миколаєва підтвердив інформацію про вибухи та попросив усіх залишатися у укриттях.