Обстрел в Николаеве: россияне повредили 5 объектов инфраструктуры и более 10 многоэтажек

В ночь с 12 на 13 мая российские военные обстреляли Николаев. В результате удара повреждены пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Известно, что пять мирных жителей получили ранения. Также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды. В разных районах города из-за обстрелов со стороны российской армии возникали пожары.

Спасатели оперативно их ликвидировали. Также на местах работали коммунальщики — раздавали людям пленку и помогали закрыть поврежденные окна.

"Относительно объектов городской инфраструктуры, в основном повреждены окна и кровля. На одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля", — добавил Сєнкевич.

Ранее, 5 мая, Николаев и область поверглись сильным обстрелам, несколько человек получили ранения. До этого, 4 мая, жители Николаева и Одессы слышали взрывы. Мэр Николаева подтвердил информацию о взрывах и попросил всех оставаться в укрытиях.