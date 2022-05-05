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Войска РФ всю ночь бомбили Николаев и область, — глава ОВА Ким
Николаев и область поверглись сильным обстрелам, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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"Сегодня всю ночь бомбили город и область. На 10:30 жертв нет, несколько раненых. Много ущерба материального", — сказал Ким.
Он отметил, что главное — это отсутствие жертв.
Напомним, вечером 4 мая жители Николаева и Одессы слышали взрывы. Мэр Николаева подтвердил информацию о взрывах и попросил всех оставаться в укрытиях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Централизованное водоснабжение в Николаеве пострадало из-за обстрелов российскими войсками. Причем они применяли кассетные боеприпасы.
Водоснабжение попытаются возобновить до 15 мая.