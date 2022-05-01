Российские войска обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами

В воскресенье ночью российские оккупационные войска в очередной раз осуществили обстрел окрестностей города Николаева, во дворах мирных граждан разрывались кассетные боеприпасы.

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Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование "Юг".

"Во дворах мирных жителей в очередной раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Военные в очередной раз напоминают, что нельзя приближаться и прикасаться к подозрительным или неизвестным предметам.

"Ограничьте доступ к ним и другим, в частности, детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, враг постоянно применяет запрещенное оружие.

Так, 18 апреля российские войска обстреливали фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области.