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Российские войска обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами
В воскресенье ночью российские оккупационные войска в очередной раз осуществили обстрел окрестностей города Николаева, во дворах мирных граждан разрывались кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативное командование "Юг".
"Во дворах мирных жителей в очередной раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и двор. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Военные в очередной раз напоминают, что нельзя приближаться и прикасаться к подозрительным или неизвестным предметам.
"Ограничьте доступ к ним и другим, в частности, детям. Сообщите компетентным службам об обнаруженной опасности", - говорится в сообщении.
Отметим, враг постоянно применяет запрещенное оружие.
Так, 18 апреля российские войска обстреливали фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области.