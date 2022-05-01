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Російські війська обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами

Російські війська обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами

У неділю вночі російські окупаційні війська вкотре здійснили обстріл околиць міста Миколаєва, у дворах мирних громадян розривалися касетні боєприпаси.

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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Південь".

"У дворах мирних жителів у черговий раз розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та двір. Ворог продовжує тероризувати мирних жителів Миколаївської області у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - говориться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Військові вкотре нагадують, що не можна наближатися і торкатися підозрілих чи невідомих предметів.

"Обмежте доступ до них та інших, зокрема, дітей. Повідомте компетентним службам про виявлену небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ворог постійно застосовує заборонену зброю.

Так, 18 квітня російські війська обстрілювали   фосфорними бомбами Гуляйполе Запорізької області

Автор:
Світлана Манько