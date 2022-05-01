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Російські війська обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами
У неділю вночі російські окупаційні війська вкотре здійснили обстріл околиць міста Миколаєва, у дворах мирних громадян розривалися касетні боєприпаси.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Південь".
"У дворах мирних жителів у черговий раз розривалися касетні боєприпаси від РСЗВ "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та двір. Ворог продовжує тероризувати мирних жителів Миколаївської області у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - говориться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Військові вкотре нагадують, що не можна наближатися і торкатися підозрілих чи невідомих предметів.
"Обмежте доступ до них та інших, зокрема, дітей. Повідомте компетентним службам про виявлену небезпеку", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, ворог постійно застосовує заборонену зброю.
Так, 18 квітня російські війська обстрілювали фосфорними бомбами Гуляйполе Запорізької області