Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона

Выехать можно только в Крым, но только через процедуру жесткой фильтрации в лагерях.

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В Херсоне заблокирован выезд по автомобильным дорогам на территорию, подконтрольную Украине, в Николаев и другие города. Об этом сообщил Юрий Соболевский, первый замглавы Херсонского облсовета, в эфире телемарафона "UAразом".

"Выехать можно в Крым, но там созданы жесткие фильтрационные лагеря, блокпосты и так далее, гуманитарные коридоры также не дают создать", — говорит Соболевский.

По его словам, подготовка к проведению "референдума" о присоединении к РФ или созданию "ХНР" также не ведется. "У них это не получилось, идет только подготовка к празднованию 9 мая, например, устанавливают памятники, которые где-то находят", — добавил он.

Напомним, что так называемая "новая администрация" Херсонской области заявила, что собирается заблокировать социальные сети Facebook и Instagram во временно оккупированных населенных пунктах региона.