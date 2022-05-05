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Російські окупанти заблокували в'їзд та виїзд із Херсона

Російські окупанти заблокували в&#39;їзд та виїзд із Херсона
Фото: 5 Канал

Виїхати можна лише до Криму, але через процедуру жорсткої фільтрації в таборах.

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У Херсоні заблоковано виїзд автомобільними дорогами на територію, підконтрольну Україні, у Миколаїв та інші міста. Про це повідомив Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, в ефірі телемарафону "UA разом".  

"Виїхати можна до Криму, але там створено жорсткі фільтраційні табори, блокпости тощо, гуманітарні коридори також не дають створити", — каже Соболевський.  

За його словами, підготовка до проведення "референдуму" про приєднання до РФ або створення "ХНР" також не ведеться. "У них це не вийшло, йде лише підготовка до святкування 9 травня, наприклад, встановлюють пам'ятники, які десь знаходять", — додав він.

Нагадаємо, що так звана "нова адміністрація" Херсонської області заявила, що збирається заблокувати соціальні мережі Facebook та Instagram у тимчасово окупованих населених пунктах регіону.