На оккупированной территории Херсонской области Россия собирается запретить Facebook и Instagram

Так называемая "новая администрация" Херсонской области заявила, что собирается заблокировать социальные сети Facebook и Instagram во временно оккупированных населенных пунктах региона. Об этом сообщают росСМИ.

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Захватчики назначили Кирилла Стремоусова "заместителем председателя военно-гражданской администрации" области. Он цитирует заявления российских властей, которые в рамках ограничения свободы слова в РФ ввели запрет на Facebook и Instagram.

В частности, Стремоусов сообщил, что в оккупированной части Херсонской области запретят эти соцсети, так как считают их "экстремистскими". Ранее он же собирался незаконно вводить в обращение рубль.

Отметим, что оккупированную россиянами Херсонскую область хотели перевести в рублевую зону 1 мая. Захватчики планировали начать выдавать пенсии и соцвыплаты рублями, однако украинцы отказались принимать такую валюту.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсона. Затем назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.

Также на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".