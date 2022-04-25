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В Херсоне военные РФ захватили горсовет, - мэр
В понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Игорь Колыхаев.
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Он сообщил, что подробности захвата расскажет позже.
Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".
В это время местные жители активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На 27 апреля в оккупированном Херсоне запланирован мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой “Херсонской народной республики”.