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Захват Херсона является главной задачей российских оккупантов – Минобороны Великобритании
Взятие под полный контроль украинского города Херсон для создания сухопутного коридора в Крым является главным приоритетом для Российской федерации.
Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете.
"Херсон – ключевой для достижения российской цели по созданию сухопутного коридора в Крым и доминированию на юге Украины", – говорится в сообщении.
В частности, британские военные отмечают, что оккупанты планируют организовать в городе так называемый референдум, который призван оправдать оккупацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Выборы в России были омрачены подозрениями в манипуляциях голосованием и исключением из избирательного процесса представителей оппозиции", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".
Ранее имитацию "волеизъявления граждан" на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона оккупанты собирались провести 27 апреля.
В это время украинские власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".
На 27 апреля в оккупированном Херсоне запланирован мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой “Херсонской народной республики”.
Источник фото: ua.depositphotos.com