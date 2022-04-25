Захват Херсона является главной задачей российских оккупантов – Минобороны Великобритании

Взятие под полный контроль украинского города Херсон для создания сухопутного коридора в Крым является главным приоритетом для Российской федерации.

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Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете.

"Херсон – ключевой для достижения российской цели по созданию сухопутного коридора в Крым и доминированию на юге Украины", – говорится в сообщении.

В частности, британские военные отмечают, что оккупанты планируют организовать в городе так называемый референдум, который призван оправдать оккупацию.

"Выборы в России были омрачены подозрениями в манипуляциях голосованием и исключением из избирательного процесса представителей оппозиции", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".

Ранее имитацию "волеизъявления граждан" на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона оккупанты собирались провести 27 апреля.

В это время украинские власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".

На 27 апреля в оккупированном Херсоне запланирован мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой “Херсонской народной республики”.

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