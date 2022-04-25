Захоплення Херсона є головним завданням російських окупантів – Міноборони Великої Британії

Взяття під повний контроль українського міста Херсона для створення сухопутного коридору в Крим є головним пріоритетом для Російської Федерації.

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Про це заявило Міністерство оборони Великобританії у своєму щоденному звіті .

"Херсон – ключовий для досягнення російської мети щодо створення сухопутного коридору в Крим та домінування на півдні України", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, британські військові зазначають, що окупанти планують організувати у місті так званий референдум, який має виправдати окупацію.

"Вибори в Росії були затьмарені підозрами в маніпуляціях голосуванням та винятком із виборчого процесу представників опозиції", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".

Раніше імітацію "волевиявлення громадян" на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону окупанти мали намір провести 27 квітня.

У цей час українська влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцева активно протистоїть спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що в цих містах можливий "російський світ".

27 квітня в окупованому Херсоні заплановано мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної “Херсонської народної республіки”.

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