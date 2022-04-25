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Захоплення Херсона є головним завданням російських окупантів – Міноборони Великої Британії
Взяття під повний контроль українського міста Херсона для створення сухопутного коридору в Крим є головним пріоритетом для Російської Федерації.
Про це заявило Міністерство оборони Великобританії у своєму щоденному звіті .
"Херсон – ключовий для досягнення російської мети щодо створення сухопутного коридору в Крим та домінування на півдні України", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, британські військові зазначають, що окупанти планують організувати у місті так званий референдум, який має виправдати окупацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вибори в Росії були затьмарені підозрами в маніпуляціях голосуванням та винятком із виборчого процесу представників опозиції", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".
Раніше імітацію "волевиявлення громадян" на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону окупанти мали намір провести 27 квітня.
У цей час українська влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцева активно протистоїть спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що в цих містах можливий "російський світ".
27 квітня в окупованому Херсоні заплановано мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної “Херсонської народної республіки”.
Джерело фото: ua. depositphotos. com