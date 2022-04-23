Зеленський назвав умови виходу України з переговорів із РФ

Україна вийде з будь-яких переговорів із Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.

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Про це на прес-конференції українським та іноземним ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський .

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів", - зазначив Зеленський .

При цьому глава держави наголосив , що люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не повинні допомагати окупантам у таких "референдумах".

Раніше повідомлялося, що у Херсоні, Миколаївській та Запорізькій областях російські окупанти готуються до псевдореферендуму.

Зокрема, на окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на референдумі щодо створення чергової псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційних властей.

Для цього залучено потужність друкарні у місті Нова Каховка.

Крім цього, повідомлялося, що "референдум" щодо обрання "мера" та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також у місті Снігурівка у Миколаївській області.

Для цього там було навіть розпочато перепис населення осіб пенсійного віку.