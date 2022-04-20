Україна має план щодо звільнення південних областей від окупантів

Керівництво України має стратегію щодо деокупації всіх населених пунктів на півдні України. Тому не буде жодної заморозки конфлікту чи тимчасової окупації та фейкових республік.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді".

"Можете навіть не сумніватися в тому, що держава має стратегію щодо деокупації всіх міст і сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, понад 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде жодної заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" або чогось подібного. Буде лише Херсонська область України", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що держава "точно не забула" про своїх людей, змушених проживати у тимчасово окупованих містах півдня країни.

За його словами, Офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що у цих містах можливий демонічний "руський мир".

Представник ОП наголосив, що зараз "навіть самим російським варварам" зрозуміло, що ніхто на них не чекав на нашій землі.

Зазначимо, що у Херсоні, Миколаївській та Запорізькій областях російські окупанти готуються до псевдореферендуму. Проте місцеві жителі кажуть, що не підуть голосувати.

Нагадаємо, у Запорізькій області розпочалися більш інтенсивні бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

А в окупованому Пологівському районі Запорізької області російські військові влаштували бунт. Вони не хочуть воювати через те, що не виплачують обіцяних грошей.

Тому російська влада планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.