В Запорожской области российские военные устроили бунт: им не выплачивают обещанных денег

В оккупированном Пологовском районе Запорожской области российские военные устроили бунт, потому что им не выплачивали деньги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили троих зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время поставка оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается.

Напомним, в Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Также оккупанты готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области.

В Запорожской области временно оккупированными остаются Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате один человек погиб, еще пятеро ранены.