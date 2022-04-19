В Запорожской области начались более интенсивные бои: закрыто движение между Бердянском и Запорожьем

В Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

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Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"По состоянию на вчерашнее утро закрыто движение между Бердянском и Запорожьем. В Васильевском направлении дожди очень размыли объездную дорогу. В Ореховском направлении движение остановлено из-за активных боевых действий. По информации от военных, на этой дороге уже собралось около трехсот машин, которые не могут ехать дальше", — отметил Куртев.

По его словам, неприятель сосредоточился в определенных районах области. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Также оккупанты готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области.

Куртев отметил, что областной центр готовится к защите. В Запорожье подразделения тактической группы патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.

"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали 20 человек. Из них 17 мужчин, им вручены повестки", – сказал Анатолий Куртев.

Отметим, что людей из заблокированного Мариуполя эвакуировали "зеленым коридором" в Бердянск, а оттуда вывозили в Запорожье. Теперь этот маршрут недоступен.

В Запорожской области временно оккупированными остаются Бердянск, Энергодар, Токмак, Пологи.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате один человек погиб, еще пятеро ранены.