У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої: закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям

У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

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Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Станом на вчорашній ранок закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям. У Василівському напрямку дощі дуже розмили об'їзну дорогу. У Оріхівському напрямку рух зупинено через активні бойові дії. За інформацією від військових, на цій дорозі вже зібралося близько трьохсот машин, які не можуть їхати далі", — зазначив Куртєв.

За його словами, ворог зосередився у певних районах області. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

Також окупанти готуються до провокацій на Великдень. За попередніми даними, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.

Куртєв зазначив, що обласний центр готується до захисту. У Запоріжжі підрозділи тактичної групи патрулюють блокпости та охороняють важливі об'єкти.

"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 людей. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.

Зазначимо, що людей із заблокованого Маріуполя евакуювали "зеленим коридором" до Бердянська, а звідти вивозили до Запоріжжя. Тепер цей маршрут недоступний.

На Запоріжжі тимчасово окупованими залишаються Бердянськ, Енергодар, Токмак, Пологи.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранено.