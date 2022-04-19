- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої: закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям
У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.
Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Станом на вчорашній ранок закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям. У Василівському напрямку дощі дуже розмили об'їзну дорогу. У Оріхівському напрямку рух зупинено через активні бойові дії. За інформацією від військових, на цій дорозі вже зібралося близько трьохсот машин, які не можуть їхати далі", — зазначив Куртєв.
За його словами, ворог зосередився у певних районах області. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також окупанти готуються до провокацій на Великдень. За попередніми даними, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.
Куртєв зазначив, що обласний центр готується до захисту. У Запоріжжі підрозділи тактичної групи патрулюють блокпости та охороняють важливі об'єкти.
"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 людей. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.
Зазначимо, що людей із заблокованого Маріуполя евакуювали "зеленим коридором" до Бердянська, а звідти вивозили до Запоріжжя. Тепер цей маршрут недоступний.
На Запоріжжі тимчасово окупованими залишаються Бердянськ, Енергодар, Токмак, Пологи.
Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранено.