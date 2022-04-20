На Запоріжжі російські військові влаштували бунт: їм не виплачують обіцяних грошей

В окупованому Пологівському районі Запорізької області російські військові влаштували бунт, бо їм не виплачували гроші.

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Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За даними українських розвідників, учора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати Росії не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім, "кадировці" жорстоко вбили трьох призвідників бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється.

Нагадаємо, у Запорізькій області розпочалися більш інтенсивні бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

Також окупанти готуються до провокацій на Великдень. За попередніми даними, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.

На Запоріжжі тимчасово окупованими залишаються Бердянськ, Енергодар, Токмак, Пологи.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранено.