У Скадовську окупанти зняли прапори України та вивісили триколор, — мер

Сьогодні вранці у Скадовську Херсонської області військові РФ зняли прапори України з будівлі міської ради та флагштока у центрі міста та повісили свої триколори.

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Про це повідомив міський голова Скадовську Олександр Яковлєв.

"Сьогодні вранці у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока у центрі міста. Причепили свої триколори", — повідомив Яковлєв.

Він вважає, що російські військові таким чином заявляють, що надалі несуть повну відповідальність за те, що відбувається у місті.

"Скадовська міськрада не співпрацюватиме з окупантами, тому з сьогоднішнього дня жоден працівник виконкому не працюватиме у будівлі під ворожим прапором", — зазначив Яковлєв.

Він наголосив, що незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді служіння Україні і рідному місту продовжується.

"Які б прапори не вішали загарбники на будівлях та площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів та блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!" — зазначив мер Скадовська.

Нагадаємо, вчора над будинком адміністрації в Олешках Херсонської області вивісили прапор Росії.