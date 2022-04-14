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Российские войска вошли в Олешки Херсонской области и повесили свой флаг
Армия РФ временно оккупировала город Олешки (Херсонская область) и уже успела вывесить вражеский флаг на здании администрации.
Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук на странице Facebook.
При этом он отмечает, что в городе коммунальные службы пока будут работать. Городской глава обращался в Киев по поводу эвакуации, но этот вопрос еще решается.
"Город почти пуст, очень много людей уехали за это время. Трудно об этом говорить, но до тех пор, пока я могу контролировать определенные процессы в городе, я это буду делать", - добавил Рыщук.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские войска уже заходили в город 17 марта, но вскоре покинули его. Ранее сообщалось, что во временно оккупированный Херсон российские захватчики ввели Росгвардию, которая начала неправомерно задерживать граждан Украины.