Оккупанты ввели подразделения Росгвардии в Херсон в связи с сильным сопротивлением жителей

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики решили ввести Росгвардию, которая уже неправомерно задержала более 400 граждан Украины.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Как только российские солдаты вошли в город, они сразу же столкнулись с сильным сопротивлением мирных жителей. Горожане массово выходят на протесты и требуют оккупантов покинуть город.

Поэтому захватчики пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего ввели подразделения Росгвардии.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявляет, что российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА. По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать.

После этого захватчики пытались начать распространять свою пропаганду в области. 4 марта российские оккупационные войска отключили украинских операторов мобильной связи Vodafone и “Киевстар”. Вскоре связь восстановилась.