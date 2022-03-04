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Оккупанты отключили "Vodafone" и "Киевстар" на Харьковщине
Российские оккупационные войска отключили украинских операторов мобильной связи Vodafone и “Киевстар”. Об этом сообщает телеграм-канал главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты.
"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" на территории всей Херсонщины. В настоящее время работает только WiFi. Выясняем ситуацию!" — написал он.
Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации.
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что областной оперативный штаб продолжает работать.Подписывайтесь на наш Telegram канал