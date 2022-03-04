Окупанти відключили "Vodafone" та "Київстар" на Херсонщині

Російські окупаційні війська відключили українських операторів мобільного зв'язку Vodafone і “Київстар”. Про це повідомляє телеграм-канал голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути.

"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише WiFi. З'ясовуємо ситуацію!" — написав він.

Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будинок Херсонської облдержадміністрації.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що обласний оперативний штаб продовжує працювати.