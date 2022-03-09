Окупанти ввели підрозділи Росгвардії у Херсон у зв'язку із сильним опором жителів

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вирішили ввести Росгвардію, яка вже неправомірно затримала понад 400 громадян України.

Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Щойно російські солдати увійшли до міста, вони одразу зіткнулися з сильним опором мирних жителів. Містяни масово виходять на протести і вимагають окупантів покинути місто.

Тому загарбники намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого ввели підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА. З його слів, обласний оперативний штаб продовжує працювати.

Після цього загарбники намагалися розпочати поширювати свою пропаганду в області. 4 березня російські окупаційні війська відключили українських операторів мобільного зв'язку Vodafone та “Київстар”. Незабаром зв'язок відновився.