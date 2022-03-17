Российские оккупанты зашли в город Олешки и вскоре вышли – мэр

В город Олешки Херсонской области вошли российские войска, которые планируют разместиться там.

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Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил мэр города Евгений Рыщук.

По словам городского головы, по состоянию на сегодняшний день "ничего страшного в Олешках не происходит".

При этом он отметил, что позиции российских оккупантов неизвестны.

"Патруль как раз наш работал, но им сказали: поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас иметь не будем. То есть патруль наш дальше работает, мы работаем мусор вывозим, хлеб печем. Мы работаем, независимо от того, что сейчас происходит в городе", – рассказал Рыщук.

Позднее мэр опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что в городе иностранных военных нет.

"В городе уже никого нет. Я имею ввиду граждан иностранных, которые заходили в пяти утра. Можно городом передвигаться спокойно", – рассказал городской голова.

В то же время, он опроверг о информацию о том, что в Олешках у людей "отжимают" автомобили.

"Этого ничего нет. Мы все работаем в штатном режиме", – подчеркнул Рыщук.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированный Херсон российские захватчики ввели Росгвардию, которая начала неправомерно задерживать граждан Украины.

9 марта российские оккупанты захватили в оккупированном Херсоне следственный изолятор.

Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА.