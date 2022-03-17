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Российские оккупанты зашли в город Олешки и вскоре вышли – мэр
В город Олешки Херсонской области вошли российские войска, которые планируют разместиться там.
Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил мэр города Евгений Рыщук.
По словам городского головы, по состоянию на сегодняшний день "ничего страшного в Олешках не происходит".
При этом он отметил, что позиции российских оккупантов неизвестны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Патруль как раз наш работал, но им сказали: поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас иметь не будем. То есть патруль наш дальше работает, мы работаем мусор вывозим, хлеб печем. Мы работаем, независимо от того, что сейчас происходит в городе", – рассказал Рыщук.
Позднее мэр опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что в городе иностранных военных нет.
"В городе уже никого нет. Я имею ввиду граждан иностранных, которые заходили в пяти утра. Можно городом передвигаться спокойно", – рассказал городской голова.
В то же время, он опроверг о информацию о том, что в Олешках у людей "отжимают" автомобили.
"Этого ничего нет. Мы все работаем в штатном режиме", – подчеркнул Рыщук.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированный Херсон российские захватчики ввели Росгвардию, которая начала неправомерно задерживать граждан Украины.
9 марта российские оккупанты захватили в оккупированном Херсоне следственный изолятор.
Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА.