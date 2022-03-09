В Херсоне российские оккупанты захватили следственный изолятор

Сегодня, 9 марта, российские захватчики захватили в оккупированном Херсоне следственный изолятор (СИЗО).

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

“В здание Херсонского СИЗО, персонал и заключенные из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в город накануне”, – заявила Денисова.

По словам омбудсмена, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах враг пытается ввести полицейский режим.

"Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков", – написала Денисова.

По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для задержанных украинцев.

Денисова отметила, что преступные действия российских захватчиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, которые касаются защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Она также обратилась к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированный Херсон российские захватчики решили ввести Росгвардию, которая уже неправомерно задержала более 400 граждан Украины.

Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА.

После этого захватчики пытались начать распространять свою пропаганду в области.

Так, сначала оккупанты через приставку Т2 начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.

Затем они отключили в областном центре украинских операторов мобильной связи Vodafone и “Киевстар”.