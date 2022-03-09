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Российские оккупанты ворвались в Скадовск – СМИ
Сегодня, 9 марта, неизвестные военные зашли в Скадовский городской совет и забрали все компьютеры.
Об этом заявил мэр Скадовска Александр Яковлев, передает "Суспильне Херсон".
По его словам, российские оккупанты проверили у всех документы и разрешили идти.
Как отметил мэр, военные украли большинство компьютеров в мэрии и вскрыли сейфы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Они попросили не проводить митинги. В Скадовске на сегодняшний день мы обеспечивали порядок и охрану города. Если сюда зайдут военные, мы не сможем это делать. Тогда безопасность каждого жителя будет под угрозой", – сказал мэр города.
Однако, жители Скадовска, несмотря на это, вышли на митинг с украинскими флагами и призвали оккупантов убираться прочь.
Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации.
При этом областной оперативный штаб продолжил свою работу.
4 марта в Херсоне через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.
В этот же день российские оккупационные войска отключили украинских операторов мобильной связи Vodafone и “Киевстар”.
Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа.