Российские оккупанты ворвались в Скадовск – СМИ

Сегодня, 9 марта, неизвестные военные зашли в Скадовский городской совет и забрали все компьютеры.

Об этом заявил мэр Скадовска Александр Яковлев, передает "Суспильне Херсон".

По его словам, российские оккупанты проверили у всех документы и разрешили идти.

Как отметил мэр, военные украли большинство компьютеров в мэрии и вскрыли сейфы.

"Они попросили не проводить митинги. В Скадовске на сегодняшний день мы обеспечивали порядок и охрану города. Если сюда зайдут военные, мы не сможем это делать. Тогда безопасность каждого жителя будет под угрозой", – сказал мэр города.

Однако, жители Скадовска, несмотря на это, вышли на митинг с украинскими флагами и призвали оккупантов убираться прочь.

Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации.

При этом областной оперативный штаб продолжил свою работу.

4 марта в Херсоне через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.

В этот же день российские оккупационные войска отключили украинских операторов мобильной связи Vodafone и “Киевстар”.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа.