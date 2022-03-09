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Російські окупанти увірвалися до Скадовська – ЗМІ

Російські окупанти увірвалися до Скадовська – ЗМІ
Фото: Telegram/“Україна на часі: війна, Росія”

Сьогодні, 9 березня, невідомі військові зайшли до Скадовської міської ради та забрали усі комп'ютери.

Про це заявив мер Скадовська Олександр Яковлєв, передає "Суспільне Херсон".

За його словами, російські окупанти перевірили у всіх документи та дозволили йти.

Як зазначив мер, військові вкрали більшість комп'ютерів у мерії та розкрили сейфи.

"Вони попросили не проводити мітинги. У Скадовську на сьогоднішній день ми забезпечували порядок та охорону міста. Якщо сюди зайдуть військові, ми не зможемо це робити. Тоді безпека кожного мешканця буде під загрозою", – сказав міський голова.

Проте, жителі Скадовська, незважаючи на це, вийшли на мітинг з українськими прапорами та закликали окупантів забиратися геть.

Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації.

При цьому обласний оперативний штаб продовжив свою роботу.

4 березня в Херсоні через приставку Т2 окупантипочали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

Цього ж дня російські окупаційні війська відключили українських операторів мобільного зв'язку Vodafone та Київстар.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа.

Автор:
Дмитро Нарожний