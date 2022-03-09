У Херсоні російські окупанти захопили слідчий ізолятор

Сьогодні, 9 березня, російські загарбники захопили в окупованому Херсоні слідчий ізолятор (СІЗО).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

“До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Наразі йде облаштування його приміщень для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста напередодні”, – заявила Денисова.

За словами омбудсмена, у Херсоні та прилеглих населених пунктах ворог намагається запровадити поліцейський режим.

"Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за спротив влади загарбників", – написала Денисова.

За попередньою інформацією, СІЗО використовуватиметься для приміщення затриманих українців.

Денисова зазначила, що злочинні дії російських загарбників порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Вона також звернулася до міжнародного співтовариства врахувати ці факти під час запровадження додаткових санкцій щодо держави-терориста РФ.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вирішили запровадити Росгвардію, яка вже неправомірно затримала понад 400 громадян України.

Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

Після цього загарбники намагалися розпочати поширювати свою пропаганду в області.

Так, спочатку окупанти через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- і 3 радіоканали.

Потім вони відключили в обласному центрі українських операторів мобільного зв'язку Vodafone та “Київстар”.