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Російські окупанти зайшли до міста Олешки і незабаром вийшли – мер

Російські окупанти зайшли до міста Олешки і незабаром вийшли – мер
Євген Рищук. Фото: Facebook

До міста Олешки на Херсонщині увійшли російські війська, які планують розміститися там.

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Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.  

За словами міського голови, станом на сьогоднішній день "нічого страшного в Олешках не відбувається".  

При цьому він наголосив, що позиції російських окупантів невідомі.  

"Патруль якраз наш працював, але їм сказали: підтримуйте порядок, як і підтримували, ми жодного відношення до вас зараз не матимемо. Тобто патруль наш далі працює, ми працюємо сміття вивозимо, хліб печемо. Ми працюємо, незалежно від того, що зараз відбувається у місті", - розповів Рищук .

Пізніше мер опублікував новий відеозвернення, в якому заявив, що у місті іноземних військових немає.

"У місті вже нікого немає. Я маю на увазі громадян іноземних, які заходили о п'ятій ранку. Можна містом пересуватися спокійно",  розповів міський голова .  

У той же час, він спростував інформацію про те, що в Олешках у людей "віджимають" автомобілі .  

"Цього нічого немає. Ми всі працюємо у штатному режимі", -   підкреслив Рищук .  

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупований Херсон російські загарбники запровадили Росгвардію, яка почала неправомірно затримувати громадян України.

9 березня російські окупанти захопили в окупованому Херсоні слідчий ізолятор.

Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА .

Автор:
Дмитро Нарожний