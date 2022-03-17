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Російські окупанти зайшли до міста Олешки і незабаром вийшли – мер
До міста Олешки на Херсонщині увійшли російські війська, які планують розміститися там.
Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.
За словами міського голови, станом на сьогоднішній день "нічого страшного в Олешках не відбувається".
При цьому він наголосив, що позиції російських окупантів невідомі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Патруль якраз наш працював, але їм сказали: підтримуйте порядок, як і підтримували, ми жодного відношення до вас зараз не матимемо. Тобто патруль наш далі працює, ми працюємо сміття вивозимо, хліб печемо. Ми працюємо, незалежно від того, що зараз відбувається у місті", - розповів Рищук .
Пізніше мер опублікував новий відеозвернення, в якому заявив, що у місті іноземних військових немає.
"У місті вже нікого немає. Я маю на увазі громадян іноземних, які заходили о п'ятій ранку. Можна містом пересуватися спокійно", – розповів міський голова .
У той же час, він спростував інформацію про те, що в Олешках у людей "віджимають" автомобілі .
"Цього нічого немає. Ми всі працюємо у штатному режимі", - підкреслив Рищук .
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупований Херсон російські загарбники запровадили Росгвардію, яка почала неправомірно затримувати громадян України.
9 березня російські окупанти захопили в окупованому Херсоні слідчий ізолятор.
Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА .