Російські війська увійшли в Олешки Херсонської області та повісили свій прапор

Армія РФ тимчасово окупувала місто Олешки (Херсонська область) та вже встигла вивісити ворожий прапор на будівлі адміністрації.

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Про це повідомив міський голова Євген Рищук на сторінці у Facebook.

"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не співпрацюватимуть з російськими. Тобто росіяни вже самі патрулюватимуть вулиці. Тому не виходьте в комендантську годину з будинків", - розповів мер.

При цьому він зазначає, що у місті комунальні служби поки що працюватимуть. Міський голова звертався до Києва щодо евакуації, але це питання ще вирішується.

"Місто майже порожнє, дуже багато людей поїхали за цей час. Важко про це говорити, але доки я можу контролювати певні процеси в місті, я це робитиму", - додав Рищук.

Російські війська вже заходили у місто 17 березня, але незабаром залишили його. Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупований Херсон російські загарбники ввелиРосгвардію, яка почала неправочинно затримувати громадян України.