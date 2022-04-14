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Російські війська увійшли в Олешки Херсонської області та повісили свій прапор
Армія РФ тимчасово окупувала місто Олешки (Херсонська область) та вже встигла вивісити ворожий прапор на будівлі адміністрації.
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Про це повідомив міський голова Євген Рищук на сторінці у Facebook.
При цьому він зазначає, що у місті комунальні служби поки що працюватимуть. Міський голова звертався до Києва щодо евакуації, але це питання ще вирішується.
"Місто майже порожнє, дуже багато людей поїхали за цей час. Важко про це говорити, але доки я можу контролювати певні процеси в місті, я це робитиму", - додав Рищук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російські війська вже заходили у місто 17 березня, але незабаром залишили його. Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупований Херсон російські загарбники ввелиРосгвардію, яка почала неправочинно затримувати громадян України.