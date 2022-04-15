В Скадовске оккупанты сняли флаги Украины и вывесили триколор, - мэр

Сегодня утром в Скадовске Херсонской области военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.

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Об этом сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев.

"Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города. Прицепили свои триколоры", - сообщил Яковлев.

Он считает, что российские военные таким образом заявляют, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе.

"Скадовский горсовет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом", - отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности служение Украине и родному городу продолжается.

"Какие бы флаги ни вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не одолеть!"- отметил мэр Скадовска.

Напомним, вчера над зданием администрации в Олешках Херсонской области вывесили флаг России.