В окупованому Бердянську заступником "мера" призначили двірника

У Бердянську Запорізької області окупанти залучають до своїх лав місцевих фриків, а колишнього двірника призначили на посаду заступника мера.

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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Стало відомо, що так званий "мер" курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянська", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до "призначення" той працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Себе колаборант позиціонує як творчу особистість, стверджує, що "розмовляє з камінням”.

Зазначається, що двірник після вторгнення окупантів до Бердянська добровільно перейшов на бік окупаційних військ і погодився з ними співпрацювати.

Після цього у житті колаборанта відбулося стрімке кар'єрне зростання. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури.

"Відомо, що новий заступник міського голови займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня — прикрашає клумби та фарбує бордюри", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли до Бердянська 27 лютого. З того часу місто живе в умовах окупації.

Як повідомляють місцеві жителі, російські війська вимагають від місцевих підприємців платити 30% прибутку за можливість працювати. Такі вимоги окупанти висувають і в інших містах Запорізької області: Мелітополі, Енергодарі, Токмаку.

Нагадаємо, у Запорізькій області почалися інтенсивніші бої з російськими окупантами. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії у напрямку до Покровського-Гуляйполя.

Також окупанти готуються до провокацій на Великдень. За попередніми даними, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.