У Украины есть план по освобождению южных областей от оккупантов

У руководства Украины есть стратегия по деоккупации всех населенных пунктов на юге Украины. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта или временной оккупации и фейковых республик.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что государство "точно не забыло" о своих людях, вынужденных проживать во временно оккупированных городах юга страны.

По его словам, Офис президента имеет всю оперативную информацию о том, что там происходит.

Подоляк также добавил, что власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен демонический "русский мир".

Представитель ОП подчеркнул, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ждал на нашей земле.

Отметим, что в Херсоне, Николаевской и Запорожской областях российские оккупанты готовятся к псевдореферендумам. Однако местные жители говорят, что не пойдут голосовать.

Напомним, в Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

А в оккупированном Пологовском районе Запорожской области российские военные устроили бунт. Они не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег.

Поэтому российские власти планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.