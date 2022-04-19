Российские военные готовят ряд псевдо-"референдумов" для "легализации" оккупационных администраций - ГУР МО

В Херсоне, Николаевской и Запорожской областях российские оккупанты готовятся к псевдо-"референдумам". Однако местные жители говорят, что не пойдут голосовать.

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На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на референдуме по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка. Об этом сообщила украинская разведка.

Местные жители уверены – реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации.

Референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снигиревка в Николаевской области. Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

Также в оккупированной Снегиревке в Запорожской области начата перепись населения лиц пенсионного возраста. Россияне анонсируют установку до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных.

Напомним, что кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским.