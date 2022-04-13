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Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что по-прежнему считает "Крым российским"
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM, что по-прежнему считает “Крым российским” и не сожалеет, из-за того, что ей запретили въезд в Украину из-за такой позиции.
Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,6% голосов. Его оппонентка ультраправая кандидатка Марин Ле Пен получает 23,41% голосов.
Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.
Ранее Ле Пен пообещала, что предложит НАТО "осуществить стратегическое сближение с Россией" после завершения войны в Украине, если она, конечно, сможет выиграть выборы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этой связи стоит отметить, что второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. При этом многие из кандидатов, выбывших в первом, уже призвали своих избирателей отдать голоса за Макрона.