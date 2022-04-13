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Кандидат у президенти Франції Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає Крим російським
Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила в інтерв'ю телеканалу BFM, що, як і раніше, вважає Крим російським і не жалкує, через те, що їй заборонили в'їзд в Україну через таку позицію.
Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції лідирує чинний президент Еммануель Макрон із 27,6% голосів. Його опонентка ультраправа кандидатка Марін Ле Пен отримує 23,41% голосів.
Обидва кандидати, що вийшли у другий тур, засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.
Раніше Ле Пен пообіцяла, що запропонує НАТО "здійснити стратегічне зближення з Росією" після завершення війни в Україні, якщо вона, звісно, зможе виграти вибори.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У зв'язку з цим варто зазначити, що другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня. При цьому багато кандидатів, які вибули в першому, вже закликали своїх виборців віддати голоси за Макрона.