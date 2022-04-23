Херсонцы выйдут на митинг против псевдорефередума

27 апреля в 10:00 во временно оккупированном Херсоне на площади Свободы состоится мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой “Херсонской народной республики”.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг". Участников призывают брать с собой украинскую символику – флаги, желтые и синие ленты.

По информации военных, волеизъявление местного населения россиян не интересует, а "в заготовленном сценарии уже известен результат".

Согласно данным разведки Украины, оккупанты хотят провести голосование на "референдуме" о создании псевдореспублики "ХНР" и признании оккупационных властей.

Для этого на оккупированной территории печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты.

Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".

Ранее имитацию "волеизъявления граждан" на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона оккупанты собирались провести 27 апреля.

В это время украинские власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".