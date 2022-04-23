Херсонці вийдуть на мітинг проти псевдорефередума

27 квітня о 10.00 у тимчасово окупованому Херсоні на площі Свободи відбудеться мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної “Херсонської народної республіки”.

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Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Південь". Учасників закликають брати із собою українську символіку – прапори, жовті та сині стрічки.

За інформацією військових, волевиявлення місцевого населення росіян не цікавить, а "в заготовленому сценарії вже відомий результат".

За даними розвідки України, окупанти хочуть провести голосування на "референдумі" про створення псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційної влади.

Для цього на окупованій території друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".

Раніше імітацію "волевиявлення громадян" на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону окупанти мали намір провести 27 квітня.

У цей час українська влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцева активно протистоїть спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що в цих містах можливий "російський світ".